وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى المصريين بعد زيارته أضرحة "آل البيت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:45 صباحاً - وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى المصريين في ختام زيارته الثانية للقاهرة الجمعة، بعد زيارته لعدد من أضرحة "آل البيت".



وقال عراقجي في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، ‏الجمعة، إن "مصر وإيران تجمعهما حكومة وشعبًا هوية وثقافة مشتركة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وترسخت بمجيء نبي الرحمة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم"، مضيفًا أن "ما فرقته المسافات جمعه حب آل البيت، إذ توحد البلدان وترسخ بداخلهما حب آل البيت وتبجيلهما وتكريمهما لهم".

وتابع: "تشرفت وكان من حظي السعيد أن أزور في صباح الخمیس الأماكن المذهبية والتاريخية في القاهرة وفي مقدمتها مسجد سيدنا الحسين، ومسجد أخته السيدة زينب، فضلًا عن مسجد السيدة نفيسة".

وواصل: "كما زُرتُ أيضًا مسجد الباشا محمد علي وضريحه هو وابنه البار إبراهيم. إذ تزين ضريحهما بأبيات شعر بالفارسية على أيدي خطاط إيراني (سنکلاخ) يعود تاريخها إلى 1262 هجريًّا".

وأشار إلى أن "التاريخ لا ينسى دور محمد علي باشا؛ فهو من ينسب إليه تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في مصر".

واكد أن "الكلام مع الشعب المصري حفر ذكرى أعترف بها بصدق؛ كذلك لا عجب أن أديب نوبل نجيب محفوظ وجد ضالته في الصورة الذهنية للإيرانيين تجاه كافة المسلمين وأبناء الإنسانية في بيت حافظ الشيرازي: ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما.. آبِروی خوبی از چاه زَنَخدان شما.. ضياء وجهك هو أصل نور الحسن.. وطابع حسنك هو أصل ماء الجمال".

واختتم الوزير الإيراني رسالته قائلا: "أشوفكم على خير".

وقد شارك وزير الخارجية الإيراني، ضمن وفد بلاده في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت بمصر تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".

وهذه هي الزيارة الثانية لعراقجي إلى القاهرة بعد زيارته أكتوبر الماضي، في إطار جولة إقليمية، ووقتها زار أحد مطاعم الكشري وسط القاهرة وأبدى إعجابه الشديد بها.

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