مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى المصريين بعد زيارته أضرحة "آل البيت" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى المصريين بعد زيارته أضرحة "آل البيت" - أخبار كلمتك

وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى المصريين بعد زيارته أضرحة "آل البيت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:45 صباحاً - وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى المصريين في ختام زيارته الثانية للقاهرة الجمعة، بعد زيارته لعدد من أضرحة "آل البيت".


وقال عراقجي في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، ‏الجمعة، إن "مصر وإيران تجمعهما حكومة وشعبًا هوية وثقافة مشتركة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وترسخت بمجيء نبي الرحمة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم"، مضيفًا أن "ما فرقته المسافات جمعه حب آل البيت، إذ توحد البلدان وترسخ بداخلهما حب آل البيت وتبجيلهما وتكريمهما لهم".

وتابع: "تشرفت وكان من حظي السعيد أن أزور في صباح الخمیس الأماكن المذهبية والتاريخية في القاهرة وفي مقدمتها مسجد سيدنا الحسين، ومسجد أخته السيدة زينب، فضلًا عن مسجد السيدة نفيسة".

وواصل: "كما زُرتُ أيضًا مسجد الباشا محمد علي وضريحه هو وابنه البار إبراهيم. إذ تزين ضريحهما بأبيات شعر بالفارسية على أيدي خطاط إيراني (سنکلاخ) يعود تاريخها إلى 1262 هجريًّا".

وأشار إلى أن "التاريخ لا ينسى دور محمد علي باشا؛ فهو من ينسب إليه تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في مصر".

واكد أن "الكلام مع الشعب المصري حفر ذكرى أعترف بها بصدق؛ كذلك لا عجب أن أديب نوبل نجيب محفوظ وجد ضالته في الصورة الذهنية للإيرانيين تجاه كافة المسلمين وأبناء الإنسانية في بيت حافظ الشيرازي: ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما.. آبِروی خوبی از چاه زَنَخدان شما.. ضياء وجهك هو أصل نور الحسن.. وطابع حسنك هو أصل ماء الجمال".

واختتم الوزير الإيراني رسالته قائلا: "أشوفكم على خير".

وقد شارك وزير الخارجية الإيراني، ضمن وفد بلاده في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت بمصر تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".

وهذه هي الزيارة الثانية لعراقجي إلى القاهرة بعد زيارته أكتوبر الماضي، في إطار جولة إقليمية، ووقتها زار أحد مطاعم الكشري وسط القاهرة وأبدى إعجابه الشديد بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق