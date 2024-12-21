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مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:40 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 عددا من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

موعد مباريات خليجي 26


الكويت ضد عمان
الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.


الإمارات ضد قطر
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية SSC4 + + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 


أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
الساعة:  2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1


برينتفورد ضد نوتنجهام فورست
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 


إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


وست هام يونايتد ضد برايتون
الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1


كريستال بالاس ضد آرسنال
الساعة:  7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإسباني 
خيتافي ضد ريال مايوركا
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


سيلتا فيجو ضد ربال  سوسييداد
الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو
الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي 


تورينو ضد بولونيا
الساعة:  4مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


جنوى ضد نابولي
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1


ليتشي ضد لاتسيو
الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1


موعد مباريات الدوري الألماني 

 


شتوتجارت ضد سانت باولي
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.


فيردر بريمن ضد يونيون برلين
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


هولشتاين كيل ضد أوجسبورج
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


باير ليفركوزن ضد فرايبورج
الساعة:  7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


موعد مباريات الدوري المصري 


غزل المحلة ضد الاتحاد
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2


الإسماعيلي ضد بيراميدز
الساعة:  8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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