الرياضة - 12:01 - أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الشبورة

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية تتكون صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأنه يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح

أما عن حالة الرياح فذكرت الأرصاد الجوية أن هناك وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت ٢١ ديسمبر حتى الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضحتِ الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5:2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024