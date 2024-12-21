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الرياضة - 12:01 - أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الشبورة

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية تتكون صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأنه يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح

أما عن حالة الرياح فذكرت الأرصاد الجوية أن هناك وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت ٢١ ديسمبر حتى الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضحتِ الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5:2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 21 16
بورسعيد 21 17
الإسماعيلية 21 8
السويس 20 9
العريش 21 7
رفح 20 8
رأس سدر 22 10
نخل 18 3
كاترين 15 1
الطور 22 10
طابا 19 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 19 9
رأس غارب 24 13
الغردقة 25 13
سفاجا 24 14
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 9
أبو سمبل 23 12
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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