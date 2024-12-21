قبل أيام من تطبيقه، حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:35 صباحاً - مع قرب بداية العام الجديد 2025 تتزايد محركات البحث من قبل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025.

ومن خلال السطور نستعرض، حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025.

حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025

وعن حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025، فلا بد من ضرورة توافر الشروط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة “عدم توافر الشروط” لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.

والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.

وسيتم البدء في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر بدءًا من يناير 2025

وسيتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 ويبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف

حقيقة تفعيل المعاش المبكر، شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف الذى جاوز سن الخمسين طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025،كلمتك

وحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025، وبالتالي فإن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، ستكون في يناير 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

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