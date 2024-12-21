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بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا - أخبار كلمتك

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بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا - أخبار كلمتك

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:50 صباحاً - أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا بشأن حادث الدهس المروع الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج الألمانية وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.


وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماجديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنها وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

هذا وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء يوم الجمعة، بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج في ألمانيا.

وحسب ما أورد موقع "تي أونلاين"، فإن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرين، في سوق عيد الميلاد في ماجديبورج عندما دهست سيارة حشدا من المتسوقين.

وقالت تمارا زيتشانج، وزيرة داخلية الولاية، إن المشتبه به من أصل سعودي، ويقيم في ألمانيا منذ 2006 ولديه إقامة دائمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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