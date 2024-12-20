وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية فرص التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - في إطار استراتيجية وزارة البترول لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول، بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه بمسئولي مجموعة القحطاني السعودية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، فرص التعاون والاستثمار في انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.

ضم اللقاء كل من الشيخ عبدالهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني وشركة خدمات تشغيل وصيانة أنابيب وآبار النفط والغاز التابعة للمجموعة والشيخ عبدالملك طارق القحطاني رئيس شركة إيرادات التابعة للمجموعة، والمهندس حسام إبراهيم مدير تنمية الأعمال وممثل المجموعة في الشراكة مع وزارة البترول والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والأستاذ يحيى الروبي مستشار الوزير للشئون القانونية، والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، والمهندس أحمد أبوبكر معاون رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

وشهد اللقاء استعراض الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار المشترك، وفي مقدمتها تنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة التي طرحتها الوزارة في هذا المجال علي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

مصر تتمتع ببنية تحتية قوية مما يساعد في العمل على جذب استثمارات خارجية لقطاع البترول

وأكد مسؤولو مجموعة القحطاني السعودية أن المجموعة منفتحة علي الشراكة مع قطاع البترول المصري والاستثمار في مصر في ظل توافر الفرص الجاذبة في عدد من مجالات التعاون ومقومات الاستثمار وخاصة البنية التحتية المتميزة في مصر، وأبدوا ترحيبهم بالدخول في فرص الاستثمار في مجالات خدمات صناعة البترول وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

و من جانبه اعرب المهندس كريم بدوي عن ترحيبه برغبة مجموعة القحطاني في الشراكة مع قطاع البترول والاستثمار في مصر واهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة والذي انعكس في عقد عدة لقاءات عمل مشتركة بين الجانبين خلال الفترة القليلة الماضية ، واكد علي سرعة العمل والتعاون من جانب قطاع البترول لتسهيل الاستثمار والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة بقطاع البترول مع بحث توسيع مجالات التعاون استنادا إلى المقومات والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين.

كما تطرق اللقاء الي استعراض ما تم اتخاذه من خطوات لتسريع الإجراءات الأساسية والدراسات اللازمة للإعداد لإقامة مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في العلمين الجديدة والذي تشارك فيه مجموعة القحطاني السعودية مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

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