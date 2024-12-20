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عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية نادي سموحة - أخبار كلمتك

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عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية نادي سموحة - أخبار كلمتك

عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية نادي سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الغني،  عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وحضر الجمعية العمومية التي عقدت منذ صباح اليوم الي الساعه السابعه مساء، ٣٩٨٦ عضوا عاملا، ولاكتمال الجمعية يتطلب حضور ١٠ آلاف عضو، وحضرت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة الجمعية العمومية وأعلنت ما توصلت إليه. 

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وقررت  اللجنة  المشرفة على الجمعية العمومية للنادي، تشميع صناديق الانتخاب وعدم فرز الأصوات، وطبقا للائحة النادى يستكمل مجلس الإدارة باقى مدته بتشكيله الحالى كما تقرر  عدم السماح للأعضاء بدخول مقر مناقشة جدول الأعمال، لأنه طبقآ للائحة النادى يتم تفويض مجلس الإدارة فى اختصاصات الجمعية العمومية فيما سبق أن ورد بجدول الأعمال، عدا الميزانية فيتم إرسالها للشباب والرياضة لإرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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