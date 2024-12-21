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قناة عبرية: عائلات رهائن لدى حماس تلقوا "إشارة حياة" من ذويهم - أخبار كلمتك

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قناة عبرية: عائلات رهائن لدى حماس تلقوا "إشارة حياة" من ذويهم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: عائلات رهائن لدى حماس تلقوا "إشارة حياة" من ذويهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:55 صباحاً - كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن بعض عائلات الرهائن الذين لدى حركة حماس تلقوا إشارات حياة من ذويهم.

وأكدت القناة أن عائلات الرهائن أبلغوا بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام.

وظهرت بوادر الحياة بعد فترة طويلة لم تصل فيها أي إشارات تقريبًا، باستثناء مقاطع الفيديو التي نشرتها حركة حماس.

وقد استقبلت علامات الحياة العديد من عائلات المختطفين، وتقول القناة: "لكن هناك عائلات لم تظهر عليها علامات الحياة منذ أشهر عديدة".

وكانت الرسالة التي تلقاها أهالي المختطفين الذين تحدثوا مع مصادر مطلعة على الأمر، هي أن الاتصالات الخاصة بصفقة المختطفين مستمرة طوال الوقت.

وقيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي وأنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وبحسب المصادر التي تحدثت مع الأهالي، فإن الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس في المفاوضات نحو الأفضل.

وأردفت القناة، على الرغم من ذلك، تم التأكيد للعائلات على أن حماس يمكنها "عرقلة" المفاوضات في أي لحظة.

وتابعت، تم التوضيح للعائلات: "إن الوضع الإقليمي ككل والنفوذ الأمريكي وحالة الحملة - كل هذا وأكثر أدى إلى تقارب الظروف التي تعزز إمكانية إجراء مفاوضات فعالة. ولكن من المهم التوضيح أنه على الرغم من تحسن الظروف، فلا يزال هناك طريق وتحديات أمامنا، ونحن نعمل ونأمل في تحقيق انفراجة"، وفق ما نقلت عن مصادرها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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