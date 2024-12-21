رايندرز ينقذ ميلان من فخ فيرونا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - فاز فريق ميلان علي هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف ميلان والمباراة الوحيد تيجاني رايندرز في الدقيقة 55.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: إيميرسون رويال – ماتيو جابيا – ماليك ثياو – أليكس خيمينيز.

خط الوسط: يوسف فوفانا – فيليبو تيراتشانو – تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام – صامويل تشوكويزي.

ترتيب هيلاس فيرونا وميلان

ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزه السابع هذا الموسم.

بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن كالياري الذي يتواجد في مناطق الهبوط.

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