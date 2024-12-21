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انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

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انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - شهد برنامج "المجلس" المذاع على فضائية "الكأس" مشادة كلامية حادة بين أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري واللاعب العماني السابق أحمد الرواس.

 

واشتعل النقاش بين النجمين حول من هو الأحق بلقب الأسطورة، حيث أكد الحضري على مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، مستندًا إلى إنجازاته وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية.


وأبدى الحضري استياءه من تصريحات الرواس، معتبرًا إياها تحقيرًا لإنجازاته، وشدد على أنه شخصية فريدة من نوعها في تاريخ الكرة المصرية، ومقارنته بالأهرامات الثلاثة دليل على مكانته الاستثنائية.

 ورد الرواس على ذلك مؤكدًا أن لقب الأسطورة يقتصر على نطاق محلي، وأن الحضري لم يحقق إنجازات عالمية تجعله يستحق هذا اللقب.

 


وتصاعدت حدة النقاش بين النجمين، حيث هاجم الحضري منتخب عمان، مشيرًا إلى فشله في تحقيق أي إنجاز يذكر على المستوى القاري، في حين رد الرواس بأن الحضري يبالغ في تقدير نفسه، وأن هناك لاعبين مصريين آخرين يستحقون لقب الأسطورة أكثر منه، مثل محمد صلاح ومحمد أبوتريكة.


اختتم الرواس تصريحاته بالتأكيد على أن الحضري يركز بشكل كبير على مدح نفسه وتقديم نفسه كأفضل لاعب في التاريخ، في حين أن هذا الأمر يترك للجمهور والجماهير لتقييمه. 

 

وأكد الرواس أن الحضري حر في التعبير عن رأيه، ولكنه لا يتفق معه في هذا الشأن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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