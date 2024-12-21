تصويت الساعات الأخيرة، مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:20 صباحاً - تبنى مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة قبل ساعات فقط من الموعد النهائي، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية.

وجاء وذلك بعد تصويت الأغلبية الساحقة لصالحه (366 صوتًا مقابل 34).

تمديد تمويل الحكومة

ويهدف القانون إلى تمديد تمويل الحكومة حتى 14 مارس، متضمنًا تخصيص 100 مليار دولار لدعم الولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، دون التطرق إلى رفع سقف الدين، الذي أصر عليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يُعرَض القانون على مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قبل أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح نافذًا كي يضمن استمرار عمل الحكومة التي كان متوقعًا أن يتوقف عملها بعد منتصف الليل، موعد انتهاء التمويل الحالي.

تداعيات الإغلاق الحكومي

ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات من تداعيات الإغلاق الحكومي، الذي يؤثر على الخدمات الحكومية ورواتب الموظفين الفيدراليين بالإضافة إلى تعطل حركة السفر خلال موسم الأعياد.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".

وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبت، لكن النتيجة غير مؤكدة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون خضع لتعديلات لإزالة بنود مثيرة للجدل، مثل الحد من الاستثمارات في الصين، والتي قوبلت بانتقادات من بعض الأوساط السياسية، بما في ذلك النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو.

هذا ويتوقع أن يواجه الكونجرس معركة جديدة بشأن سقف الدين في الأشهر المقبلة، حيث تتجاوز ديون الحكومة الفيدرالية حاليًّا 36 تريليون دولار.

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