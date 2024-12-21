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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بالإسكندرية - أخبار كلمتك

تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:35 صباحاً - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر 2024.

 

حفل تامر عاشور

وتتوفر تذاكر حفل تامر عاشور حصريًّا عبر موقع Tickets Mall، حيث من المتوقع أن تشهد التذاكر إقبالًا كبيرًا.

يشار إلى أن تامر عاشور يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، ويتطلع جمهوره للاستمتاع بمجموعة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرا على مدار سنوات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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