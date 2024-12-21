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نجمة داود الحمراء: ارتفاع الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجمة داود الحمراء: ارتفاع الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو) - أخبار كلمتك

نجمة داود الحمراء: ارتفاع الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صافرات الإنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) https://twitter.com/ShehabAgency/status/1870295048581197850?ref_src=twsrc%5Etfw

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

ولاحقا، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصًا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد "أهداف حيوية" جنوب ووسط إسرائيل، إحداهما بالاشتراك مع جماعة عراقية مسلحة.

والخميس، أعلنت الجماعة اليمنية تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مواقع إسرائيلية، بالتزامن مع غارات إسرائيل على صنعاء والحديدة.

وشنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات يوم الخميس على محطتي حزيَّز وذهبان لتوليد الكهرباء جنوب وشمال صنعاء ومعسكر ضبوة التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) جنوب صنعاء.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية في مديرية الصلِّيف (70) شمال غربي مدينة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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