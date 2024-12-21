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الجيش الإيراني يضم أسلحة خاصة ومتطورة استعدادا للمعركة الكبرى - أخبار كلمتك

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الجيش الإيراني يضم أسلحة خاصة ومتطورة استعدادا للمعركة الكبرى - أخبار كلمتك

الجيش الإيراني يضم أسلحة خاصة ومتطورة استعدادا للمعركة الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً -  أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، عن إدخال قطع بحرية متطورة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستشكل "مفاجأة غير متوقعة للأعداء".

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أمس الجمعة، أوضح الأدميرال إيراني أن هذه المنظومات المتقدمة تشمل مختلف المجالات البحرية، من معدات السطح والطائرات المأهولة وغير المأهولة، إلى المنظومات الصاروخية.

 

الأسلحة ذات الطابع الردعي

 وأكد أن هذه القطع الجديدة مجهزة بجيل حديث من التقنيات والأسلحة ذات الطابع الردعي، والتي تُعتبر متفوقة لدرجة تجعل الأعداء يفتقرون لأي معلومات عن إمكانياتها وقدراتها.

 

وأشار الأدميرال إلى أن المنظومات الصاروخية المنضمة حديثًا إلى البحرية الإيرانية تمتاز بمدى متطور للغاية، إذ تشمل منظومات موجهة ومسيّرة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت السطحية، بمدى عملياتي يتجاوز 2000 كيلومتر.

 

كما أفاد بأن التحضيرات مستمرة للكشف عن هذه القطع الفريدة، والتي ستدخل الخدمة في أسطول بحرية الجيش الإيراني خلال الأسبوع المقبل أو في الأسابيع القليلة القادمة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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