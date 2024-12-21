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موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025 بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025 بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025 بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025.. مع إعلان جداول الامتحانات واستعداد المديريات التعليمية لعقدها، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم البدء في عقد وإجراء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025

موعد انتهاء امتحانات نصف العام 2025

وتستمر امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، لمدة أسبوع، حتى تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 يناير.

امتحانات نصف العام 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي

بينما تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية من يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر وحتى 5 يناير، بينما تبدأ الامتحانات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس الموافق 16 وحتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير المقبل.

موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام 2025 لطلاب لشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

وتبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام 2025 بالجامعات والمعاهد، حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جداول امتحانات نصف العام 2025 بالجامعات

وتُكلف كل كلية على حدة، بإعلان جدول امتحانات نصف العام لطلابها، سواء كانت الامتحانات العملية أو التحريرية، حيث يتم وضع جداول الامتحانات على حسب طبيعة الدراسة بالكلية.

موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتستمر الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني حتى شهر مايو المقبل 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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