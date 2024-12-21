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الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام - أخبار كلمتك

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الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام - أخبار كلمتك

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - قالت وزيرة الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد، إن بوسعها تأكيد أن المشتبه به كان معاديا للإسلام، وذك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

وأضاف المستشار الألماني: "لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد.. ونبحث في خلفية مرتكب الحادث ونوفر كافة الموارد للقيام بذلك".

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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