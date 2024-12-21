تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة 2025/2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة 2025/2024 - أخبار كلمتك

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة 2025/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي.. أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي للمستويات الأربعة، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب برنامج الإعلام الرقمي، من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر لكافة المستويات الدراسية.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

موعد عقد امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

وطبقًأ لجداول الامتحانات، تبدأ امتحانات برنامج الإعلام الرقمي لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتي الحادية عشر صباحًا، بينما تبدأ امتحانات برنامج الإعلام الرقمي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات

طبقًا للمواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 4 يناير، ويتم عقد الامتحانات طبقًا لطبيعة كل كلية.

خريطة العام الدراسي في الجامعات

- بدأ العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2024 لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.

- تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

- تبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

- يتم تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.

اقرأ أيضاً
جداول امتحانات برنامج اللغة العربية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2024/2025

الأحد المقبل.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

موعد امتحانات وإجازة نصف العام 2025 بالمدارس والجامعات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق