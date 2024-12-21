جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة 2025/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي.. أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي للمستويات الأربعة، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جداول امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب برنامج الإعلام الرقمي، من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر لكافة المستويات الدراسية.

موعد عقد امتحانات برنامج الإعلام الرقمي

وطبقًأ لجداول الامتحانات، تبدأ امتحانات برنامج الإعلام الرقمي لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتي الحادية عشر صباحًا، بينما تبدأ امتحانات برنامج الإعلام الرقمي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات

طبقًا للمواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 4 يناير، ويتم عقد الامتحانات طبقًا لطبيعة كل كلية.

خريطة العام الدراسي في الجامعات

- بدأ العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2024 لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.

- تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

- تبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

- يتم تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.