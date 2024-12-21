انعقاد جلسة التشاور لمشروع إنشاء صهاريج تخزين الخام بمنطقة ميناء الحمراء البترولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - عقدت شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو جلسة للتشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء أربعة صهاريج تخزين زيت البترول الخام بمنطقة توسعات ميناء الحمراء البترولي.

بدأت فعاليات الجلسة بكلمة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذى رحب فيها بجميع الحضور من أهالي مدينة مطروح وممثلي وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وممثلي الأجهزة الحكومية بمحافظة مطروح وممثلي المجتمع المدني بمدينة مطروح.

وأشار مسعود إلى أن شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو هي إحدى شركات قطاع البترول المصري العريقة حيث تم تأسيسها عام ١٩٦٣.

مسعود يشرح عدة محاور تعمل من خلالها ويبكو لتحقيق أهدافها

وألقى مسعود الضوء على محاور العمل التى تضطلع بها شركة ويبكو لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بمركز تداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بمنطقة ميناء الحمراء وتوسعاته، حيث كان العمل خلال الفترة الماضية على تدعيم البنية التحتية للميناء من خلال الاهتمام بتطوير منظومات السلامة والتحكم الآلى ومنظومات رباط وشحن الناقلات.

ثم أوضح ما تشمله محاور العمل الحالية والمستقبلية من مشروعات زيادة قدرات تداول الزيت الخام للوصول لسعة تخزينية تبلغ نحو ٧،٨ مليون برميل، بالإضافة إلى مشروعات أنشطة تداول المنتجات البترولية بقدرة استيعابية نحو ٤٠٠ ألف طن.

أكد النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أهمية المشروع وما سيحققه من عوائد اقتصادية لمصر وأشاد بما اطلع عليه من أعمال تطوير بميناء الحمراء البترولي، مؤكدًا إن ذلك يأتى ضمن مخططات تنموية غير مسبوقة تقوم بها الجمهورية الجديدة فى جميع المجالات.

وتناولت الجلسة عرض تقديمي قدمه الكيميائى محمد الهلبي مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية بشركة ويبكو لافتًا إلى أن شركة حاصلة على شهادة إقرار موائمة مرفق مينائى من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وشهادة الأيزو في إدارة الجودة أيزو 9001 وشهادة الأيزو 14001 في حماية البيئة وشهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية وشهادة الأيزو 17025 لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

بالإضافة إلى عرض تقديمي قدمه الكيميائى محمد سعد استشاري الدراسات البيئية لشركة بتروسيف والمهندس محمد مجدى مدير المشروع لشركة بتروجيت والمهندس محمد رستم مدير عام مساعد المشروعات بشركة ويبكو تناولوا فيه شرحا مفصلا للمشروع والأثر البيئي لإنشاء وتشغيل المشروع موضوع الجلسة.

هذا وقد حضر الجلسة لفيف من الهيئات والشخصيات ذات الصلة وعلي رأسهم المحاسب وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والمهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج والدكتور محمد ابو شوشة ممثل وزارة البترول والدكتورة هبة نبيل ممثلة هيئة البترول والكيميائي محمد عبدالله مدير عام الطاقة بجهاز شئون البيئة والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والنائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب والمهندس حسام أسعد رئيس مجلس إدارة شركة ايبروم والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة صان مصر والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة إيلاب والمهندس، عماد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف والدكتور أيمن المرشدي رئيس مجلس إدارة شركة بتروسنان والمهندس إبراهيم مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة بترومنت والمهندسة نهلة محمود مدير عام السلامة بشركة خالدة، وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة مطروح، وممثلي شركات قطاع البترول الشقيقة بالمنطقة.

وفى السياق ذاته، قامت شركة ويبكو بالاستماع والرد على جميع الاستفسارات من جميع الحاضرين من خلال الكيميائي محمد حسن مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية والمهندس حاتم سعفان مدير عام المشروعات والمحاسب عمرو فؤاد مدير عام مساعد المسئولية المجتمعية لشركة ويبكو.

وقد أشاد جميع القيادات بالجلسة بالتنظيم المميز وتنوع الفئات المجتمعيه وأثنى على المجهودات والمشروعات القومية التنموية التى تساهم فى رفع اقتصاد الدولة وحسن التنظيم والتغطية الإعلامية لشركة ويبكو.

يذكر أن شركة ويبكو حاصلة على جائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٧و ٢٠٢٢ لتميزها في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة.

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