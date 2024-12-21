لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إيثيدكو تكرم خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة في وزارة البترول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيثيدكو تكرم خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة في وزارة البترول - أخبار كلمتك

إيثيدكو تكرم خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة في وزارة البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - كرمت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو )  أبناءها المتميزين من خريجى البرنامج الطموح لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.


حضر حفل التكريم الكيميائى هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقيادات الشركة، حيث هنأ رئيس الشركة المكرمين ودعاهم للإستفادة من الخبرات والمعارف التى اكتسبوها ونقلها وتطبيقها فى مجال عملهم بالشركة، وأن ينقلوا خبراتهم لزملائهم ، وأن يكون تميزهم حافزا لبقية زملائهم من أجل مستقبل أفضل للشركة وقطاع البترول.


وشملت قائمة المكرمين مهندس محمد مرسى علي بسيونى، ومهندس اسلام السيد محمد اسماعيل والمهندس شريف عز الدين زقزوق، حيث شارك المكرمون الثلاثة فى البرنامج التدريبى فى شركة بريتش بتروليوم العالمية BP ، وتضمن التدريب على مهارات القيادة وإدارة المشروعات ودورة متخصصة فى جامعة مانشستر.

       
 كما تم تكريم مهندس محمود محمد عوض الذي شارك فى البرنامج التدريبي الذي استضافته شركة هاواوى العالمية فى الصين عن دعم التحول الرقمى، وتكريم مهندس محمد أحمد فوزى عبد المحسن، والذى شارك فى البرنامج التدريبي الذى نظمته شركة بيكر هيوز العالمية بفلورنسا بإيطاليا، وخلال البرنامج تم تقديم دراسات متخصصة لتطوير خبرات المشاركين فى مجال إدارة المشروعات واستخدامات الهيدروجين.         

     
  جدير بالذكر أن ٣٤ من أبناء إيثيدكو سبق أن شاركوا فى برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى إطار جهودها للاستثمار فى العنصر البشرى بهدف تطوير المهارات العلمية والتطبيقية للكوادرالبترولية الشابة، واستثمار الشراكات الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركاؤه العالميين فى تزويد هذه الكوادر الواعدة بفرص اكتساب المعرفة والخبرة، لتأهيلهم للقيام بدورهم فى تطوير قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق