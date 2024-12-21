شروط وموعد التقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - إشراف حج الجمعيات.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد التقديم على إشراف حج الجمعيات 2024، وذلك بعدما اتاحت وزارة التضامن إمكانية تقدم السيدات للإشراف على رحلات حج الجمعيات الأهلية.

إشراف حج الجمعيات الأهلية 2025

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص إشراف حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد التقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية 2025، وكشفت وزارة التضامن، عن أن موعد التقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية، يبدأ غدًا الأحد 22 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 2 يناير 2025.

آخر موعد للتقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية

سيتمّ التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ويكون آخر موعد للتقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية لـ عام 2025 يوم 2 يناير 2025.

شروط التقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، منها ما يلي:

- أنَّ يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.

- أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات المسجلة طبقًا للقانون 149 لسنة 2019.

- أن يكون ذا لياقة صحية وبدنية جيدة.

- أن يتمتع بالثقافة الدينية اللازمة لأداء المهمة بفاعلية.

-السيدات الجدد: يجب أن يقل السن عن 50 عامًا.

-السيدات أصحاب الخبرة: يجب أن يقل السن عن 60 عامًا.

-اجتياز اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان متخصصة.

-اجتياز الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.

موعد وأماكن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

- بنك مصر

- البنك الأهلي

- البريد المصري

ويتم سداد الرسوم حتى يوم 26 ديسمبر الجارى، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.