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الاتحاد وغزل المحلة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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الاتحاد وغزل المحلة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الاتحاد وغزل المحلة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - تعادل فريق  غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب المحلة والاتحاد 

بهذه النتيجة يصل الاتحاد السكندري للنقطة 8 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط. 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

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تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

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مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

وكان فريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه شوقي غريب، فاز في المباراة الماضية على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري في المباراة الماضية تعرض للخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

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ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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