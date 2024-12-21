مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

هتافات جماهير غزل المحلة والاتحاد تشعل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هتافات جماهير غزل المحلة والاتحاد تشعل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز (فيديو) - أخبار كلمتك

هتافات جماهير غزل المحلة والاتحاد تشعل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - رصدت عدسة كلمتك المتواجدة في مباراة غزل المحلة ونظيره الاتحاد السكندري هتافات جماهيرالفريقين، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم علي ملعب المحلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

واشتعلت جماهير المحلة والاتحاد السكندري ملعب مباراة الفريقين بالهتافات القوية، حيث تسعي جماهير كل فريق في دعم لاعبيها لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.  

ويسيطر التعادل علي لقاء فريق  غزل المحلة وضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

dd5e3c0850.jpg

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

9a3a1c55f6.jpg

 

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ويسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانطلاقة المميزة التي بدأها تحت قيادة مدربه شوقي غريب، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراته السابقة على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

8d48d8ce60.jpg

 

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق