وست هام يتعادل 1-1 مع ضيفه برايتون في الدوري الانجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة وست هام يونايتد أمام ضيفه برايتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لندن ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون بالهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق ماتس فيفر، ثم تعادل وست هام عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 58.

تشكيل وست هام أمام برايتون

دخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام برايتون في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

لوكاس فابيانسكي - أرون وان بيساكا - كونستانتينوس مافروبانوس - ماكسيميليان كيلمان - إيميرسون بالميري - إيديسون ألفاريز - توماس سوتشيك - جارود بوين - لوكاس باكيتا - محمد قدوس - نيكولاس فولكروج.

فريق برايتون، كلمتك

تشكيل برايتون أمام وست هام

أما فريق برايتون فدخل مباراته أمام وست هام بتشكيل مكون من:

بارت فيربروجين - جويل فيلتمان - يان باول فان هيكي - لويس دانك - بيرفيس إستوبينان - جيورجينيو روتر - براجان جرودا - كارلوس باليبا - كاورو ميتوما - جواو بيدرو - ماتس فيفر.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة رفعت رصيد برايتون إلى 25 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 6 منها وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات.

فيما ارتفع رصيد وست هام إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما خاض 17 مباراة، حيث حقق الفوز في خمس مواجهات وتعادل في مثلها، وخسر 7 مواجهات.

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