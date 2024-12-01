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في غياب مصطفي محمد، نانت يتعادل 1/1 مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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في غياب مصطفي محمد، نانت يتعادل 1/1 مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

في غياب مصطفي محمد، نانت يتعادل 1/1 مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - الدوري الفرنسي، انتهت مباراة فريق نانت الفرنسي ونظيره باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الفرنسي علي ملعب حديقة الأمراء.

مباراة نانت وباريس سان جيرمان

افتتح التهديف باريس سان جيرمان عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة 2 من بداية اللقاء قبل أن يعادل النتيجة ماتيس إيلين لنانت في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

 

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز 18 برصيد 11 نقاط.

 

تشكيل نانت امام باريس سان جيرمان

وأعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي.

ولم يشهد التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء لفريق نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني.

وكان تشكيل نانت الأساسي كالتالي:"

 

ولم يكشف نادي نانت سبب استبعاد مصطفى محمد من مباراة باريس سان جيرمان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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