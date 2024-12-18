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المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو - أخبار كلمتك

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المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو - أخبار كلمتك

المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحويل دفعة قدرها 4.1 مليار يورو إلى كييف، من الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا، ليصل حجم الإقراض المالي الكلي لهذا الصندوق إلى 16.1 مليار يورو.

 قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا بعد أن أوفت كييف بالحزمة التالية من مطالب بروكسل بشأن "إصلاح الاقتصاد" وتعديل التشريعات الوطنية، بما في ذلك قضايا تنظيم الأعمال وسوق العمل وسوق الطاقة ومحاربة الفساد، حيث تم إدراج كل هذه القرارات في مذكرة التفاهم مع المفوضية الأوروبية.

 برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف

 الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا هو برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف، تم وضعه حتى نهاية عام 2027، واعتماده في نهاية عام 2023. وإذا تم الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه تم إنفاق 16.1 مليار يورو منه في السنة الأولى وحدها، فلن يكون هناك ما يكفي من المال لمدة أربع سنوات بمعدلات إقراض مماثلة.

تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس عن عزمه تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا في عام 2025، بما في ذلك 18.1 مليار تم الحصول عليها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، فيما قررت واشنطن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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