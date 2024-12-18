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أنقرة: لا استقرار في سوريا دون القضاء على "الإرهاب" - أخبار كلمتك

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أنقرة: لا استقرار في سوريا دون القضاء على "الإرهاب" - أخبار كلمتك

أنقرة: لا استقرار في سوريا دون القضاء على "الإرهاب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:50 صباحاً - قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، أمس الثلاثاء، إن الاستقرار في سوريا "لن يتحقق دون القضاء على التهديد الإرهابي".

وأضاف يلدز في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أنه يجب عدم السماح للمجموعات الإرهابية باستغلال العملية الانتقالية في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وشدد يلدز على أن تنظيم "بي كي كي" وامتداده السوري تنظيم "بي واي جي" وما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، لا تزال تشكل "تهديدا خطيرا ليس على سلامة سوريا فحسب، بل أيضًا على الأمن القومي التركي والمنطقة"، وفق تقديره.

وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال المجموعات الإرهابية للوضع الميداني في سوريا ولحماية حدودها.

 

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لـ مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهمًا لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.


وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف الجماعات أيضًا، وإعادة الإعمار الكامل".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يومًا وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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