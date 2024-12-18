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استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا - أخبار كلمتك

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استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا - أخبار كلمتك

استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية إنزال جوي لمدة 20 دقيقة قرب موقع عسكري في محيط العاصمة دمشق، وغادرت دون أن يعلم أحد المهمة التي تمت.

 

هبوط مروحية إسرائيلية قرب موقع عسكري في سوريا

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من موقع عسكري بمحيط العاصمة السورية “دمشق” مساء أمس الإثنين، وغادرت المكان بعد وقت قصير.

 

وذكرت وكالة سبوتنيك، نقلًا عن مصدر سوري،  أن جنودًا إسرائيليين دخلوا إلى الموقع العسكري وغادروا المكان بعد ما يقارب 20 دقيقة، وغادرت باتجاه الجنوب السوري.

 

ولم يكشف المصدر المتحدث للوكالة الروسية، عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع.

 

فتح ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سلطت وسائل إعلام عبرية وعربية في الأيام الماضية الضوء على ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدمته دمشق في العام 1965.

 

وقالت وسائل الإعلام إنه وبعد مرور نحو 60 عامًا على إعدامه علنا بساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، لا تزال إسرائيل تسعى جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الشهير.

 

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، أن تل أبيب تسعى إلى استغلال الأوضاع الراهنة في سوريا للبحث عن مكان دفن جاسوسها إيلي كوهين وجنودها المفقودين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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