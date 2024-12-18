الكشف عن شيء صادم تقوم جماعة الحوثي بحق هؤلاء - أخبار كلمتك

كشف الصحفي أحمد الصباحي في تغريدة عبر منصة "إكس" عن معاناة قبائل اليمن بسبب ممارسات الجماعة الحوثية التي تتجاهل مطالبهم وتستمر في ممارسة العنصرية والدونية بحقهم، مما يزيد من الغضب الشعبي والقبلي ضدها.

وفي خطوة استفزازية جديدة، أشار الصباحي إلى قرار مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي، بإعفاء القاتل الحوثي إبراهيم مطير من تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده بسبب قتل طارق الخلقي، وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط مشائخ عنـس في ذمار الذين طالبوا بتحقيق عاجل في دوافع القرار وتنفيذ الحكم الشرعي بحق مطير.

وتابع الصباحي ذكر قضايا أخرى مثل الشيخ صادق أبو شعر الذي أُعدم في شوارع صنعاء على يد عناصر حوثية، ولا تزال الجماعة تتستر على القتلة. كما أشار إلى قضية مشابهة تخص أحد شيوخ بني مطر الذي قُتل على يد عناصر حوثية، مع استمرار محاولات التستر على القاتل.

وأكد الصباحي أن هذه الحوادث تظهر سياسة الحوثيين في التستر على القتلة والمجرمين، مما يزيد من تعميق الهوة بينهم وبين القبائل اليمنية ويؤجج الغضب الشعبي ضدهم.