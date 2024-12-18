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تحديث الصناعة: بدء زيارات طلاب الجامعات لمصانع الملابس بالمنطقة الحرة ببورسعيد - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة: بدء زيارات طلاب الجامعات لمصانع الملابس بالمنطقة الحرة ببورسعيد - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة: بدء زيارات طلاب الجامعات لمصانع الملابس بالمنطقة الحرة ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:41 مساءً -  أكد  مركز تحديث الصناعة، انه تم تنفيذ أولى الزيارات الميدانية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة قسم الملابس الجاهزة بجامعة سمنود التكنولوجيه لكلا من مصنعى لوتس للملابس الجاهزة وسبأ العالمية للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد. 

 يأتى ذلك  في إطار  التعاون بين فرعي مركز تحديث الصناعة  في كل من بورسعيد والمنصورة.

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 أحدث طرق تصنيع الملابس

وتم التعرف على  أحدث طرق تصنيع الملابس بشكل عملي حيث نظم مسئولو المصنعين ورشة تدريبية مصغرة للتعريف بسلاسل الامداد والتوريد الخاصة بالصناعة.
وأبدى الطلاب  استفادتهم من الزيارة وتعرفهم على وسائل الانتاج المتطورة لدي المصنعين.

 

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ويسعى مركز تحديث الصناعة  من خلال التعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية ومنها عدد من الجامعات المصرية البارزة لربط البحث العلمى بالصناعة والاستفادة من الخبرات العلمية لتعزيز عمل مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها على مستوى الجمهورية.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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