بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط روسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:50 صباحاً - فرضت بريطانيا، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي من السفن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر: "بينما تستمر عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين النفطية في تأجيج نيران حربه غير القانونية، تعاني العائلات الأوكرانية من ليال باردة ومظلمة، غالبا بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها".

وأضاف "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".

وقالت الحكومة البريطانية إن السفن التي فرضت عليها العقوبات تشمل (أوشن فاي) و(أندامان سكايز) و(ميانزيمو)، والتي حملت كل منها أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.

وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.

ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى أول أمس الاثنين على إجراءات "لتعطيل وردع" أسطول الظل الروسي.

وأعلن ستارمر أيضًا عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.