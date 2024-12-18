بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السيارات

بمعدل واحدة من كل 3 سيارات كهربائية.. "بي واي دي" على قمة المبيعات خلال أكتوبر في الصين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمعدل واحدة من كل 3 سيارات كهربائية.. "بي واي دي" على قمة المبيعات خلال أكتوبر في الصين - أخبار كلمتك

بمعدل واحدة من كل 3 سيارات كهربائية.. "بي واي دي" على قمة المبيعات خلال أكتوبر في الصين - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - احتلت "بي واي دي BYD" قمة مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEV) -والتي تتضمن السيارات الكهربائية بالكامل (EV) والهجينة (PHEV)- في السوق الصينية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استحوذت على 35.7 % من إجمالي المبيعات، وهو ما يعادل سيارة من كل 3 سيارات تعمل بالطاقة الجديدة تباع في الصين.
اضافة اعلان

وأظهرت البيانات التي نشرتها جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، أن "بي واي دي" سجلت نحو 500,526 سيارة وذلك خلال شهر أكتوبر وحده لتحتل بذلك المركز الأول بخمسة أضعاف مبيعات "جيلي Geely" التي جاءت بالمركز الثاني مسجلة نحو 108,722 سيارة.
اضافة اعلان

afa0cb2524.jpg
وفي المركز الثالث ظهر تحالف "سايك-جنرال موتورز-وولينج  SAIC-GM-Wuling" حيث بلغت مبيعات سياراته 96,172 سيارة، ليتفوق على "شانجان Changan" والتي جاءت بالمركز الرابع بمبيعات بلغت 85,272 سيارة.
اضافة اعلان

وتراجعت "تسلا Tesla" في الصين خلال شهر أكتوبر إلى المركز الخامس بعدما حققت نحو 68,280 سيارة وبالرغم من ذلك فقد تفوقت على "شيري Chery" التي ظهرت بالمركز السادس بمبيعات وصلت إلى 66,868 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.
اضافة اعلان

وظهرت "Li Auto" في المركز السابع بنحو 51,443 سيارة ويليها "GAC Aion" في المركز الثامن بمبيعات نحو 40,052 سيارة.
اضافة اعلان

809d494a33.jpg
وفي القائمة التي تجاوزت الـ40 علامة تجارية صينية ظهرت "شاومي Xiaomi" والتي تمكنت من بيع ما يصل إلى 20,000 سيارة خلال شهر أكتوبر مما يمنحها بشكل كبير القدرة على المنافسة مع علامات أمثال "إكس بينج Xpeng" و"نيو Nio".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق