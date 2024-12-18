بمعدل واحدة من كل 3 سيارات كهربائية.. "بي واي دي" على قمة المبيعات خلال أكتوبر في الصين - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - احتلت "بي واي دي BYD" قمة مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEV) -والتي تتضمن السيارات الكهربائية بالكامل (EV) والهجينة (PHEV)- في السوق الصينية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استحوذت على 35.7 % من إجمالي المبيعات، وهو ما يعادل سيارة من كل 3 سيارات تعمل بالطاقة الجديدة تباع في الصين.اضافة اعلان

وأظهرت البيانات التي نشرتها جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، أن "بي واي دي" سجلت نحو 500,526 سيارة وذلك خلال شهر أكتوبر وحده لتحتل بذلك المركز الأول بخمسة أضعاف مبيعات "جيلي Geely" التي جاءت بالمركز الثاني مسجلة نحو 108,722 سيارة.

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وفي المركز الثالث ظهر تحالف "سايك-جنرال موتورز-وولينج SAIC-GM-Wuling" حيث بلغت مبيعات سياراته 96,172 سيارة، ليتفوق على "شانجان Changan" والتي جاءت بالمركز الرابع بمبيعات بلغت 85,272 سيارة.

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وتراجعت "تسلا Tesla" في الصين خلال شهر أكتوبر إلى المركز الخامس بعدما حققت نحو 68,280 سيارة وبالرغم من ذلك فقد تفوقت على "شيري Chery" التي ظهرت بالمركز السادس بمبيعات وصلت إلى 66,868 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.

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وظهرت "Li Auto" في المركز السابع بنحو 51,443 سيارة ويليها "GAC Aion" في المركز الثامن بمبيعات نحو 40,052 سيارة.

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وفي القائمة التي تجاوزت الـ40 علامة تجارية صينية ظهرت "شاومي Xiaomi" والتي تمكنت من بيع ما يصل إلى 20,000 سيارة خلال شهر أكتوبر مما يمنحها بشكل كبير القدرة على المنافسة مع علامات أمثال "إكس بينج Xpeng" و"نيو Nio".