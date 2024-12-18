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الكشف عن شبكة دعارة في صنعاء يديرها هذا الشخص - أخبار كلمتك

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الكشف عن شبكة دعارة في صنعاء يديرها هذا الشخص - أخبار كلمتك

الكشف عن شبكة دعارة في صنعاء يديرها هذا الشخص - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك/خاص:

في حادثة صادمة هزت محافظة صنعاء، أفادت مصادر محلية بإلقاء القبض على شبكة تمارس الفساد الأخلاقي وتدير منازل دعارة.

ووفقًا للمصادر فإن الشبكة تضم ابن رجل أعمال قام بتهريب فتاة من منزل والدها وإخفائها لمدة ستة أشهر في عدة منازل دعارة لممارسة الرذيلة معها.

وأوضحت المصادر أن المتهم قام بإتلاف جوال الفتاة مع الشريحة لمنع تتبعها، مما زاد من صعوبة العثور عليها إلا أنه تم مؤخرًا تحديد مواقع المنازل التي كانت تُستخدم لإخفاء الفتاة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية وجسدية كبيرة خلال فترة احتجازها، وأن التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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