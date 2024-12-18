الكشف عن شبكة دعارة في صنعاء يديرها هذا الشخص - أخبار كلمتك

في حادثة صادمة هزت محافظة صنعاء، أفادت مصادر محلية بإلقاء القبض على شبكة تمارس الفساد الأخلاقي وتدير منازل دعارة.

ووفقًا للمصادر فإن الشبكة تضم ابن رجل أعمال قام بتهريب فتاة من منزل والدها وإخفائها لمدة ستة أشهر في عدة منازل دعارة لممارسة الرذيلة معها.

وأوضحت المصادر أن المتهم قام بإتلاف جوال الفتاة مع الشريحة لمنع تتبعها، مما زاد من صعوبة العثور عليها إلا أنه تم مؤخرًا تحديد مواقع المنازل التي كانت تُستخدم لإخفاء الفتاة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية وجسدية كبيرة خلال فترة احتجازها، وأن التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة.

