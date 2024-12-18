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الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الفلكي عدنان الشوافي: أوج الموجة، الليلة التوقعات اشد "قليلا" من الماضية وليلة الخميس 19 ديسمبر 2024، اشد "قليلا" من هذة الليلة ومتوقع ان تكون هي أوج الموجة الحالية ((عن الصقيع نتحدث))

واضاف:المزارعين: نسال الله السلامة لكم و للجميع اولا ثم مزروعاتكم، وننوه باقي ((رحمة الله خير غطاء))

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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