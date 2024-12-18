الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الفلكي عدنان الشوافي: أوج الموجة، الليلة التوقعات اشد "قليلا" من الماضية وليلة الخميس 19 ديسمبر 2024، اشد "قليلا" من هذة الليلة ومتوقع ان تكون هي أوج الموجة الحالية ((عن الصقيع نتحدث))

واضاف:المزارعين: نسال الله السلامة لكم و للجميع اولا ثم مزروعاتكم، وننوه باقي ((رحمة الله خير غطاء))