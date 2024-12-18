الكشف عن حقيقة إغلاق طريق جولة القصر بتعز - أخبار كلمتك

كشف سائق شاحنة حقيقة إغلاق طريق جولة القصر في مدينة تعز .

وجاء ذلك في منشور كتبه السائق صلاح الرحال على صفحته بموقع فيسبوك:

نص المنشور :

اسعد الله صباحكم

للذي نشرو من أمس أنه تم اغلاق المنفذ ومدري ايش حصل اقول لهم

اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في كل ما تنشرو

هل تشتو نحنا نرجع نتعذب بالاقروض والايام التي كان يبكي الناس من التعب والعذاب ما بالكم لو رجعو لها من جديد

والله إن الناس بتبكي لانهم جربو قرب المسافه وكيف اصبحت قريب والتقي الناس والاقارب والأهل

من أمس اقرا وأشوف منشورات فجعتم المصابين بالفشل الكلوي الذي دخلو تعز الان وفجعتم أصحاب جرع السرطان الكيماوي الذي خرجوا من تعز نحو صنعاء

وعمال المصانع والشركات والمحلات الداخلين والخارجين

الناس مش مصدقين لحد الان أنه انتهي كابوس الاقروض والعذاب الاول وكيف جلسو تجار الحروب يعبثو فيبنا

وانتم من أمس غلقو عملو وتركو اتقوا الله في كل حرف

عشرات الرسائل ناس معاهم اعمال وناس يالله من قرب المسافه قدر يوفر لقمه عيش

نتمنا ايقاف مهزله النشر عيب وحرام تفجعو الناس