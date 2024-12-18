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الكشف عن حقيقة إغلاق طريق جولة القصر بتعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة إغلاق طريق جولة القصر بتعز - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة إغلاق طريق جولة القصر بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف سائق شاحنة حقيقة إغلاق طريق جولة القصر في مدينة تعز .

وجاء ذلك في منشور كتبه السائق صلاح الرحال  على صفحته بموقع فيسبوك: 

نص المنشور :

اسعد الله صباحكم 
للذي نشرو من أمس أنه تم اغلاق المنفذ ومدري ايش حصل اقول لهم
اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في كل ما تنشرو 
هل تشتو نحنا نرجع نتعذب بالاقروض والايام التي كان يبكي الناس من التعب والعذاب ما بالكم لو رجعو لها من جديد
والله إن الناس بتبكي لانهم جربو قرب المسافه وكيف اصبحت قريب والتقي الناس والاقارب والأهل 
من أمس اقرا وأشوف منشورات فجعتم المصابين بالفشل الكلوي الذي دخلو تعز الان وفجعتم أصحاب جرع السرطان الكيماوي الذي خرجوا من تعز نحو صنعاء
وعمال المصانع والشركات والمحلات الداخلين والخارجين 
الناس مش مصدقين لحد الان أنه انتهي كابوس الاقروض والعذاب الاول وكيف جلسو تجار الحروب يعبثو فيبنا 
وانتم من أمس غلقو عملو وتركو اتقوا الله في كل حرف
عشرات الرسائل ناس معاهم اعمال وناس يالله من قرب المسافه قدر يوفر لقمه عيش 
نتمنا ايقاف مهزله النشر عيب وحرام تفجعو الناس

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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