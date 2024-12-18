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الرياضة - 11:31 - حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:31 - حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:31 - حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - ينشغل الكثير من الأشخاص بمعرفة توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، يأتي هذا بالتزامن مع التقلبات الجوية التي نشهدها حاليا جراء الدخول في نوة قاسم، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

طقس اليوم الأربعاء

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص طقس اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

توقعات طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يتضمن توقعات حالة طقس اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، حيث توقعت الهيئة استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا مع ظهور بعض الظواهر الجوية مثل سقوط الأمطار ووجود شبورة كثيفة في مناطق متفرقة.

وكشف بيان الهيئة الذي نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات النهار والتي جاءت وفقًا للآتي:

- حالة الطقس في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد: أجواء معتدلة مع درجات حرارة تتراوح حول المعدلات الطبيعية.

- تفاصيل الطقس في السواحل الشمالية والوجه البحري: يميل الطقس إلى البرودة بفعل الرياح القادمة من البحر المتوسط.

- حالة الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد: أجواء دافئة ومشمسة خلال ساعات النهار.

وأما عن حالة طقس اليوم الأربعاء أثناء الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة خاصة على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم الأربعاء

وأما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم الأربعاء، فجاءت كالتالي:

أولا: الشبورة المائية

من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ثانيا: فرص هطول الأمطار

على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة على مناطق من «الإسكندرية- البحيرة كفر الشيخ» على فترات متقطعة.

ثالثا: حالة البحرين

- حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

- حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فجاءت كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 23 08

رفح 22 08

رأس سدر 23 10

نخل 19 01

كاترين 16 01

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 10

مطروح 21 14

السلوم 19 10

سيوة 21 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 20

حلايب 24 19

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 07

بني سويف 21 07

المنيا 21 06

أسيوط 22 06

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادي الجديد 25 09

أبوسمبل 26 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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