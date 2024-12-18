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محافظ الجيزة يتفقد مشروع "مركز خدمات مصر" بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد مشروع "مركز خدمات مصر" بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد مشروع "مركز خدمات مصر" بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل ونسب الإنجاز في مشروع إنشاء "مركز خدمات مصر" بمدينة حدائق الأهرام، والذي يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية لسكان المنطقة. 

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مراكز مماثلة على مستوى المحافظات، بهدف تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

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وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سبيل تحسين وتطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا المركز سيُحدث نقلة نوعية في هذا المجال، حيث سيُمكن المواطنين من الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بجودة عالية وفي مكان واحد، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والتنقل بين جهات متعددة.

الخدمات التي يوفرها مركز خدمات مصر

وأوضح النجار أن المركز سيضم مكاتب لتقديم خدمات متنوعة تشمل: الشهر العقاري لإجراء معاملات تسجيل العقارات والتوثيق، والسجل المدني لاستخراج الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي، والمرور لتجديد وفحص الرخص واستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية، وغيرها من خدمات المرور.

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وقد استمع محافظ خلال جولته إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة المنفذة حول سير العمل وأقسام المبنى والتصميمات الداخلية التي تهدف إلى تسهيل استقبال الجمهور وتوفير أماكن انتظار مريحة لهم.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يعكس حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان حدائق الأهرام وتيسير حصولهم على خدمات المصالح الحكومية داخل المدينة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أخرى.

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وقد رافق المحافظ في جولته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم هند عبد الحليم، نائب المحافظ، محمد مرعي، رئيس مدينة الجيزة، الدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، طه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة، اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والتجميل، عزة وهدان، مدير الإدارة العامة للسياحة.

ويُعد إنشاء "مركز خدمات مصر" بحدائق الأهرام خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتوفيرها للمواطنين بأعلى معايير الجودة والسهولة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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