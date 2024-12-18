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منى زكي تحضر لفيلم جديد مع طارق العريان - أخبار كلمتك

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منى زكي تحضر لفيلم جديد مع طارق العريان - أخبار كلمتك

منى زكي تحضر لفيلم جديد مع طارق العريان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - جمعت جلسة عمل مؤخرًا الفنانة منى زكي بالمخرج طارق العريان، للاتفاق على تقديم عمل سينمائي جديد.

 

وكشف مصدر مقرب من منى زكي أن المخرج طارق العريان رشحها لبطولة فيلم جديد، بجانب الفنان عمرو يوسف، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ووافقت منى بالفعل بشكل مبدئي على العمل 

وأضاف المصدر أن منى زكي لم تتعاقد رسميًا على العمل إلا أنها أبدت إعجابها الشديد بفكرة الفيلم، خاصة أنها لم تقدم عمل رومانسي منذ فترة.

 ومن المفترض أن يلتقي العريان ومنى زكي مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة للتعاقد بشكل رسمي على العمل.

تفاصيل شخصيات فيلم الست


من جانب آخر انتهت الفنانة منى زكي من تصوير فيلم الست، الذي يسرد السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وتقدم الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق في مرحلة عمرية معينة لها، وهذا ما يعتمد عليه العمل، عدم تقديم سيرة ذاتية من الصغر حتى الوفاة، ولكن في مرحلة عمرية معينة.

ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهى تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.

ويلعب الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي.

أما الفنان عمرو سعد فيشارك في العمل بتقديم شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال أحداث العمل.

 

 

 

وتجسد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث العمل الذى تظهر فيه ضيفة شرف شخصية  سيدة أرستقراطية تظهر في حفلات أم كلثوم.

ضيوف فيلم الست
 

ضم فيلم "الست" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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