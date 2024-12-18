سوسن بدر والدة ريهام حجاج في " أثينا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني القادم بمسلسل"أثينا"، وذلك بعد تأجيل مسلسل كنترول.

ويشاركها في بطولته كل من سوسن بدر، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

وتلعب الفنانة سوسن بدر خلال أحداث العمل شخصية والدة ريهام حجاج.

كان من المقرر ان تخوض "ريهام" السباق الرمضاني بمسلسل بعنوان "كنترول" مكون من 15 حلقة، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ولكن فجأة قررت عدم تقديمه خلال الموسم الرمضاني والبحث عن سيناريو جديد.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.



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