كتيبة جنين بسرايا القدس: بادرنا بالحل والأجهزة الأمنية رفضت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - ذكرت كتيبة جنين في سرايا القدس، اليوم الأربعاء: "برنامج السلطة السياسي تسير فيه منذ 30 عاما بلا نتيجة".

توتر الأوضاع بين المقاومة والسلطة الفلسطينية

وزعمت سرايا القدس: "أرسلنا للأجهزة الأمنية شخصيات للحل، لكنهم ردوا بعنجهية، وأجهزة الأمن طلبت نزع السلاح، وقالت إنها لن تسمح بقتال إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

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ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

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