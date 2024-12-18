وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المنظومة تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.
وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر.
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