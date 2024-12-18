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وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن - أخبار كلمتك

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وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن - أخبار كلمتك

وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المنظومة تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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