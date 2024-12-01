نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، اعرف ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:37 صباحاً - أجلت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين، والذي كان مقررًا له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقى والغناء والشعراء.

وخلال اتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل، أبدى الفنان مصطفى كامل سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأوضح الفنان مصطفى كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتى لا تفقد بريقها وقيمتها.

واتفق الطرفان على ضرورة أن يكون تكريم محمد رحيم تكريمًا كبيرًا من كافة الجهات التي حمل الموسيقار محمد رحيم عضويتها وهما نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين على أن تتسلم أسرة الراحل محمد رحيم درع النقابة خلال حفل دار الأوبرا المصرية.

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