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محافظ الجيزة: رضاء المواطن أولوية أولى في عملنا - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: رضاء المواطن أولوية أولى في عملنا - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: رضاء المواطن أولوية أولى في عملنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - أكد  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها.
 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.  
 

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة  والتي اكد خلالها النجار أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين. 
 

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وقال محافظ الجيزة: “ رضاء المواطن اولوية أولي في شغلنا ” والتي تعد جزءًا من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين مشددًا على التعامل الفوري مع الشكاوي التي تتلقاها اجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. 
 

محافظ الجيزة يوجه بالتفاعل الفوري مع شكاوي المواطنين والاستجابة إليها 
 

ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة مؤكدًا على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري. 

وأكد أن  محافظة الجيزة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

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يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤  أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg  او عبر الخط الساخن للمنظومة ١٦٥٢٨.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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