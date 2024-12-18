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رئيس الوزراء: موقف مصر تجاه سوريا ثابت ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: موقف مصر تجاه سوريا ثابت ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: موقف مصر تجاه سوريا ثابت ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة السورية ثابت ولم يتغير، مشددًا على أن مصر تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الموقف يأتي في إطار ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بالقيادة العامة للقوات المسلحة.  

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادة العامة للقوات المسلحة كان بالغ الأهمية، مشيرًا إلى الرسائل الحاسمة التي تم التأكيد عليها خلال اللقاء.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي شدد على عدة نقاط رئيسية، من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري.  

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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