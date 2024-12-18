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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و160 سيارة.

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 340 شاحنة و58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 374 شاحنة و102 سيارة. 

تصدير 4 آلاف طن مواد غذائية  عبر ميناء بورتوفيق


شهد  ميناء سفاجا استقبال السفينتين  دليلة وAlcudia Express  وغادرت ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس ودليلة،، كما تم تداول 700 طن بضائع و215 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة ENGI على متنها 4000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1395 راكب بموانيها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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