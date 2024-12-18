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مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حمادة هلال يكشف موعد أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حمادة هلال يكشف موعد أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حمادة هلال يكشف موعد أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلن الفنان حمادة هلال، عن موعد طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان «يا ريت أهالينا ما ربونا»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وشارك حمادة هلال البوستر الرسمي، للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق قائلا: «هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، يا ريت أهالينا ما ربونا».

مسلسل المداح 5

وفي سياق آخر، يواصل الفنان حمادة هلال، تصوير مسلسل «المداح 5 المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ودرات أحداث مسلسل المداح 4 «أسطورة العودة»، في إطار تشويقي، حول صابر، الذي يجد نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يدخل في مواجهة مع ملك الجن «قزح» (فتحي عبد الوهاب) باحث في الإعجاز القرآني، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر.

آخر أعمال حمادة هلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية «حصل»:

«دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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