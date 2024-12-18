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غادة السمان باليوم العالمي للغة العربية: اللغة لیست كرنفالًا استعراضيًّا للشطارة - أخبار كلمتك

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غادة السمان باليوم العالمي للغة العربية: اللغة لیست كرنفالًا استعراضيًّا للشطارة - أخبار كلمتك

غادة السمان باليوم العالمي للغة العربية: اللغة لیست كرنفالًا استعراضيًّا للشطارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - علقت الأديبة السورية الكبيرة غادة السمان على إحتفالية اليوم العالمي للغة العربية الذي تصادف اليوم الأربعاء 18 دسمبر.. وقالت: اللغة عندي لیست (كرنفالًا) استعراضيًّا للشطارة اللغوية، إنها من بعض الدورة الدموية للنص.

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الأديبة غادة السمان

وتابعت غادة السمان:  اللغة ليست غاية بحد ذاتها عندي. لدي احترام مطلق للغتنا العربية الأم، لكنني حرة في أسلوبي لعشقها.. ولا أحيلها إلى مهرجة بألوان باذخة وألعاب استعراضية، بل أتركها تنبع سلسبيلا من العفوية الجمالية الملتحمة مع النص.
لا أحب التنميق اللغوي الخاوي من المضمون الإبداعي، ولا أرتاح إلى أدب "الكيتش"(محاكاة التأثيرات الناتجة عن تجربة واقعية)، ولا إلى إهانة اللغة باستعمالها "كأكسسوار" تأنق.. فاحترام اللغة يكون بعدم استعمالها أداة لسرقة إعجاب رخيص.

 

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اليوم العالمي للغة العربية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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