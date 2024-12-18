المحكمة الجزائية تستعدي يسران المقطري والنورجي بشان اختطاف عشال في عدن وتؤكد اتخاذ هذا الامر ضدهم - أخبار كلمتك

تنفيذا لقرار المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/ عدن تعلن النيابة الجزائية المتخصصة م/ عدن أن على المتهمين التالية أسماؤهم:
1. يسران حمزة طاهر المقطري
2. سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي
3. بكيل مختار محمد سعيد الأصبحي
4. سامر سالم سعيد فرج الجندب
5. أحمد محمد بن محمد زيدان
6. تمام محمد غالب حسن (البطة)
7. محمود عثمان سعيد الهندي
في القضية رقم (119) لسنة 2024 م ج.ج الحضور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م / عدن لحضور جلسات المحكمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان، ما لم فإنهم سيعدون فارين من وجه العدالة وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
عزام إبراهيم أحمد عبد الغني
رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة
صحيفة 14أكتوبر
عدد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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