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المحكمة الجزائية تستعدي يسران المقطري والنورجي بشان اختطاف عشال في عدن وتؤكد اتخاذ هذا الامر ضدهم - أخبار كلمتك

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المحكمة الجزائية تستعدي يسران المقطري والنورجي بشان اختطاف عشال في عدن وتؤكد اتخاذ هذا الامر ضدهم - أخبار كلمتك

المحكمة الجزائية تستعدي يسران المقطري والنورجي بشان اختطاف عشال في عدن وتؤكد اتخاذ هذا الامر ضدهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:34 مساءً - كلمتك/خاص:

تنفيذا لقرار المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/ عدن تعلن النيابة الجزائية المتخصصة م/ عدن أن على المتهمين التالية أسماؤهم:

1. يسران حمزة طاهر المقطري

2. سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي

3. بكيل مختار محمد سعيد الأصبحي

4. سامر سالم سعيد فرج الجندب

5. أحمد محمد بن محمد زيدان

6. تمام محمد غالب حسن (البطة)

7. محمود عثمان سعيد الهندي

في القضية رقم (119) لسنة 2024 م ج.ج الحضور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م / عدن لحضور جلسات المحكمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان، ما لم فإنهم سيعدون فارين من وجه العدالة وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

عزام إبراهيم أحمد عبد الغني
رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة

صحيفة 14أكتوبر
عدد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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