وزير الصحة: لم يعد هناك شكاوي عن نقص الحضانات والرعاية المركزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن انتهاء أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات في المستشفيات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية:"مبقاش يجيلي شكاوي بشأن الحضانات وأسرة الرعاية المركزة".

وأوضح أن متوسط انتظار المريض للحصول على سرير الرعاية المركزة في الماضي كان يصل الي 3 أيام، وأضفنا مجموعات من الرعايات المستحدثة وتعاقدات مع القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعاقدنا مع أطباء من الخارج، ومعظم محافظات الجمهورية صفر انتظار بالنسبة لأسرة الرعاية المركزية ونعمل على تقليل زمن الانتظار لأقل من 24 ساعة في مستشفيات القاهرة والجيزة".

ولفت خالد عبد الغفار:"نعمل حاليا على التوسع في الحضانات وغرف الرعاية المركزة "

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