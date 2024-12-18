1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أنه من المنتظر انتهاء أزمة نقص الدواء بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، والمستهدف زيادة هذه النسبة الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه، وتم رصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأكد أن حجم ميزانيات القطاع الصحي تضاعفت 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرًا الي إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي 

ولفت إلي أن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية، كما أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في خلوها من فيروس سي. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الجوزاء: ستكون حالتك المالية جيدة.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق