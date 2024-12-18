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10 نجوم يحيون حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم بالأوبرا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - تواصل دار الأوبرا المصرية العمل علي التجهيزات الأخيرة لحفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تقديرا لمشواره الفني. 

حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم 

ومن المقرر أن يشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية 

وقال مؤخرا الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"كلمتك": “جميع المطربين المشاركين في مبادرة تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا كانوا سعداء للغاية، وأغلبهم هم الذين طلبوا المشاركة بأنفسهم، وهناك أيضا مطربون لم تجمعهم أعمال مع الراحل، ولكنهم طلبوا أيضا المشاركة في المبادرة”.

 

وأضاف فوزي: “محمد رحيم يعتبر من عباقرة هذا العصر وكل الجهات اهتمت بشكل كبير بالعمل على إقامة حفل لتكريم اسمه، والمبادرة بدأت من جمعية المؤلفين والملحنين ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو كان مرحب بالأمر دون تردد وتحمس لدعم المبادرة، كل الجهات مهتمة لخروج الحفل بشكل يليق بـ ابن من أبناء مصر الموهوبين والكل بيشهد له أنه علامة هذا الجيل”.

تكريم اسم محمد رحيم 

وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لكلمتك: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم  الراحل هو الآخر”.

وأضاف: "ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة".

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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